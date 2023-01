Pioli: “Momento delicato, parlare meno e lavorare di più. Zaniolo? Si vedrà”

"Dobbiamo tornare velocemente a Milanello a lavorare bene, non stiamo mettendo in campo prestazioni del nostro livello. In questo momento tante cose non funzionano, l’aspetto mentale e non solo, sono qui a parlare perché devo, altrimenti bisognerebbe star zitti e lavorare. Il momento è delicato, non abbiamo portato a casa né prestazioni né risultati. Le cose non ci vengono bene, nella manovra abbiamo creato situazioni per diventare pericolosi, poi non ci siamo riusciti. Senza palla stiamo diventando poco coperti, poco lucidi, dobbiamo lavorare meglio e comunicare meglio. L’unico modo è lavorare. Idea scudetto? Dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo e anche il prima possibile. Nelle ultime settimane non abbiamo messo in campo le nostre situazioni. Parlare meno e lavorare di più.