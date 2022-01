Piraccini: “Inter, Gosens è un bel colpo. Caicedo un’opportunità. Frattesi e Scamacca…”

L'ex giocatore nerazzurro dice la sua sul mercato dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Adriano Piraccini dice la sua sul mercato dell'Inter. I nerazzurri hanno chiuso per Gosens e guardano già al futuro puntando Frattesi e Scamacca. "Siamo davanti e se si vuol restarci è giusto puntellare e intervenire pensando anche ai prossimi anni. Gosens era opportuno prenderlo anche perché Perisic forse non rinnoverà. Ci voleva un'attenzione particolare per quel ruolo e meglio di così non si poteva fare, è stato un bel colpo. Spero che Gosens ora non abbia altri problemi fisici e che torni quello di prima. Caicedo invece può essere un'opportunità in più visto anche lo stop di Correa. Dzeko comunque, voglio sottolinearlo, è un giocatore troppo importante per la squadra".