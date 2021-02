Pirlo: “Anti Inter? Tutte quelle dietro sono le antagoniste, noi tra queste”

Il tecnico della Juve Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo la vittoria per 3-0 sul Crotone

"Siamo partiti un po' nervosi dopo le ultime due sconfitte. Oggi l'importante era portare a casa i tre punti. Ora giochiamo sabato a Verona e c'è anche Danilo squalificato. Morata non è al meglio, ha bisogno di tempo per rimettersi in sesto. Kulusevski? Giocare nella Juve e nel Parma sono due cose molto diverse. Con noi tante squadre si chiudono, lui si sta adattando a giocare in un ruolo che non è il suo, può fare sicuramente molto di più. Chiesa si trova meglio a destro per il suo modo di giocare, ma anche a sinistra ha fatto delle buone prestazioni. Anti Inter? Tutte quelle che stanno dietro l'Inter sono le antagoniste, noi una di quelle cercheremo di lottare fino alla fine".