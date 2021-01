Pirlo: “Difficile se entri in campo timoroso, la squadra deve migliorare. Riprenderci e poi…”

Andrea Pirlo ha commentato la sconfitta della Juventus a San Siro contro l’Inter di Conte: “Voglia di vincere e di lottare, ma quando entri in campo timoroso e pauroso diventa difficile. Il centrocampo deve migliorare? Parlo della squadra in generale, il centrocampo fa parte della squadra. La squadra deve migliorare nel complesso e nell’affrontare questo tipo di partite. Dobbiamo riprenderci, cancellare la partita di stasera. Le nostre ambizioni non cambiano, bisogna continuare a lavorare partita dopo partita e vedere che cosa succede”.