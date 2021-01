Juve, Pirlo: “Ci siamo complicati la vita da soli. Recuperiamo le forze per essere pronti con l’Inter”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: “La Coppa è un obiettivo, quindi era importante vincere la partita e passare il turno. Adesso dobbiamo recuperare le forze per arrivare pronti alla partita di domenica sera (contro l’Inter, ndr). Ci siamo complicati la vita da soli, avevamo iniziato molto bene nel primo tempo, dove potevamo gestire bene il resto della partita, poi una disattenzione sul primo gol e da lì è nata una partita un po’ più faticosa. Peccato perché avevamo fatto bene quello che dovevamo fare e potevamo gestire meglio le forze”.

‘Par Condicio’ e supplementari anche per la Juve in vista del derby d’Italia?

“Tutte le partite si sono prolungate ai supplementari, si sa che queste partite secche diventano difficili. Potevamo gestire meglio le forze, però adesso era importante andare avanti con il turno e avremo tempo in questi giorni per recuperare e preparare al meglio la partita”.