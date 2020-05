Pirlo sulla ripresa del calcio: “Non sarà una decisione semplice: basta che se ne infetti uno e…”

Ecco come vede Andrea Pirlo la ripresa del campionato italiano: “Per me è dura, adesso bisogna vedere come procedono con i tamponi che stanno facendo. Non e’ una cosa facile perché sicuramente viene prima la salute, poi se si può tornare a giocare e finire il campionato, tanto meglio”. L’ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, ha aggiunto in una diretta con l’inviato de ‘Le Iene’ Nicolo’ De Devitiis: “C’è chi dovrà decidere, non sarà una decisione semplice, però speriamo che possa succedere. Come tutte le aziende, il CALCIO porta gente a lavorare, pero’ deve essere fatto nella massima sicurezza. Basta che se ne infetti uno e si blocca tutto di nuovo”.