Pirlo: “Bene Inzaghi, Inter sulla buona strada. Gran lavoro della società sul mercato”

Intervistato da Sky Sport, l'ex allenatore della Juve Andrea Pirlo ha parlato della sfida di Champions tra Inter e Real Madrid

"Buonissima partita, ha creato tante occasioni e poteva passare in vantaggio nel primo tempo. È stata sfortunata, il Real non ha mai creato nulla. Poi quando ti allunghi un po' escono fuori i campioni e il Real ne ha sempre tanti. È sulla buona strada, Inzaghi sta facendo un buon lavoro, è una squadra molto competitiva, si divertiranno. La società ha fatto un ottimo lavoro, ha completato bene la rosa. Sono andati via dei campioni ma ne sono arrivati altrettanti. Ha preso giocatori che gli servivano per adattarsi al gioco di Inzaghi. Real squadra giovane con giocatori di talento. Ancelotti un grandissimo allenatore, lo dice la storia del calcio".