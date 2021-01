Juve, Pirlo: “Ci siamo ricompattati dopo la sconfitta con l’Inter, tirato fuori l’orgoglio”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in collegamento con Sky Sport dall’Allianz Stadium per analizzare il successo per 2-0 contro il Bologna nella gara delle 12:30: “Ci siamo ricompattati dopo la sconfitta di Milano. Abbiamo parlato e capito dove abbiamo sbagliato. Abbiamo tirato fuori l’orgoglio e ricominciato a lavorare con grande entusiasmo, sapendo che siamo una squadra forte che dipende solo da noi. Era importante dare intensità. Lo abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo dove abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita. Abbiamo disputato una buona partita contro una squadra che attacca bene e che ci ha pressati alti. Siamo stati bravi nello sfruttare le loro concessioni. È normale che vorresti avere sempre dominio del gioco. Noi lavoriamo quotidianamente sull’equilibrio: a volte ci riusciamo, altre lasciamo più spazi. Quando porti tanti giocatori in fase offensiva qualcosa rischiamo. Oggi abbiamo fatto una ventina di tiri. Su quello siamo arrabbiati: dovevamo chiuderla prima”.