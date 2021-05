Pirlo: “Non mi faccio da parte, dovevo fare meglio. Mi prendo le responsabilità”

Il tecnico della Juve ha parlato a Sky Sport dopo la partita di questa sera contro il Milan

"Avevo visto la squadra bene questa settimana, era convinta di poter fare una grande partita. Purtroppo non è stato così, ci siamo disuniti e questo è stato il risultato finale. Difficile spiegarlo, quando perdi una gara importante tante cose non sono andate bene. Io non mi faccio da parte, ho intrapreso questo lavoro con tanto entusiasmo e difficoltà. Penso di poter fare meglio e di poterne uscire. mancano tre partite e continuerò a fare il mio lavoro. Avevo un progetto in testa diverso, poi in base a tutto quello che è successo ho dovuto adattarmi. Sono convinto della scelta e sono convinto di avere una grande squadra. Con certi tipi di giocatore diventa più difficile fare un certo tipo di gioco. Dovevo fare meglio, mi prendo tutte le responsabilità. Ho chiesto di tirare fuori qualcosa in più, l'orgoglio non deve mai mancare indossando una maglia importante. La società mi ha dato libertà e mi è stata vicina, noi abbiamo pensato solo a lavorare sul campo non abbiamo pensato alle cose extra campo. Mi prendo le mie colpe. In certe partite capita che alcuni non giocano al 100% e vai in difficoltà. I ragazzi mi hanno sempre seguito, ho sempre avuto grande fiducia".