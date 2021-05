Juventus, Pirlo: “Complimenti all’Inter per lo scudetto. Chiesa e Demiral ci saranno”

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato così la gara

"L'Inter ha fatto meglio, è stata più regolare e ha avuto più fame di noi. Qualche rimpianto c'è per i giocatori che non ho avuto a disposizione, ma il rimpianto fa parte dell'ambizione. Complimenti a loro per lo Scudetto, ma noi potevamo fare di più. Domani vedere i nostri avversari freschi Campioni d'Italia deve darci una motivazione in più. E non dimentichiamoci che abbiamo possibilità di centrare la qualificazione in Champions League. L'Inter cercherà di vincere Chiesa? Demiral è a disposizione, potrebbe partire dall'inizio. Aver visto la prestazione di mercoledì fa pensare che ci dispiace, avremmo potuto avere punti in più rimanendo sempre concentrati come a Reggio Emilia. A fine anno riesamineremo tutta la stagione, analizzando gli errori per non commetterli più.Mi è piaciuto l'atteggiamento di mercoledì, avevamo bisogno di ritrovarci dopo la partita contro il Milan e siamo stati compatti. Domani Alex Sandro gioca, perché è squalificato in Coppa Italia. Per gli altri vedremo, dobbiamo recuperare energie".