Juventus, Pirlo: “Reazione da squadra, non volevamo perdere questa partita”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha analizzato la prestazione dei suoi nella vittoria per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Lazio

"Siamo partiti male per un nostro errore e abbiamo spalancato il gol alla Lazio. Ma c'è stata una reazione di squadra. Non ci siamo abbattuti, ma abbiamo alzato il ritmo e questa è stata la cosa più importante. Porto? Non abbiamo pensato alla gara di martedì. Avevamo i giocatori contati, abbiamo pensato solo alla gara di stasera, giocando con i denti, dato che era una finale. Non ci stavamo a perdere una partita così delicata, la reazione è la cosa più importante che mi porto dietro da questa gara. Per noi la partita di martedì sarà fondamentale, non possiamo sbagliarla".