Pirlo al Karagumruk: “L’importante è ripartire. Contatti anche con club italiani, ma…”

"Per me è importante ricominciare dopo un anno di stop". Lo ha detto Andrea Pirlo a proposito della sua nomina ad allenatore del Fatih Karagumruk durante una conferenza stampa a Istanbul trasmessa dalla Tv di Stato Trt.

"Spero che quest'anno porti buoni risultati" ha detto Pirlo affermando che "è stato facile trovare un punto di incontro" con la dirigenza della squadra turca che si è fatta sentire nelle scorse settimane. "Ho avuto tanti contatti con tante squadre, sia in Italia che all'estero ma sentendo anche le ambizioni di questa squadra mi hanno convinto a venire qui, perché sono le mie stesse ambizioni: fare un buon campionato" ha detto Pirlo.

Aggiungendo che c'erano stati contatti anche da parte di "squadre più blasonate" di quella turca. "Ho giocato con squadre importanti e ho contatti con tante persone nel mondo del calcio se sarà necessario userò questi contatti per fare mercato" ha detto ancora Pirlo. Il Karagumruk, squadra che rappresenta un quartiere di Istanbul, Vefa, è arrivato ottavo nella Super Lig turca nella stagione appena conclusasi e nelle sue file militano tre calciatori italiani: Emiliano Viviano, Davide Biraschi e Fabio Borini. C'è anche l'argentino ex Lazio e Milan Lucas Biglia, che però è in procinto di passare a un altro club di Istanbul, il Basaksehir.