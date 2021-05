TS – Pirlo motiva così la Juve: “Non basta aver ceduto lo scudetto all’Inter?”

Il quotidiano riporta i concetti espressi dal tecnico della Juventus alla ripresa degli allenamenti

Marco Astori

Come avranno vissuto in casa Juventus la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter? Andrea Agnelli ha fatto i complimenti ai nerazzurri e a Steven Zhang, ma è chiaro come tra i rivali ci sia voglia di riscatto in queste ultime quattro partite. Spiega Tuttosport: "Ieri, anche Pirlo ha provato a metterci del suo, a modo suo.

Alla ripresa degli allenamenti ha tenuto a raccolta il gruppo non solo per spiegare la seduta del giorno. Ha inteso provare a smuovere certe corde: l’orgoglio, la rabbia, l’onore. La provocazione, il pizzicotto all’orgoglio di ciascuno è arrivato citando una frase che l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha detto nell’intervista rilasciata al direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, e pubblicata sul giornale di lunedì: «Sarà gratificante tornare da campione d’Italia a Torino, sabato 15 maggio, per decidere il destino della Juve. È il bello dello sport».

Pirlo ha insisito con i suoi: non basta aver ceduto lo scudetto ai nerazzurri? Dobbiamo anche rischiare di farci complicare la rincorsa per un posto Champions e guardarli in tv da casa la settimana prossima il martedì e il mercoledì? Insomma, ha chiesto di vincerle tutte: dal Milan (domenica prossima) al Bologna, Sassuolo e.... Inter compresa", si legge.