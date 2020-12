Pirlo: “Piano piano stiamo raggiungendo quello che vogliamo. Dobbiamo essere sempre questi”

Dopo la vittoria per 4-0 sul Parma, il tecnico della Juve Andrea Pirlo ha parlato della gara del Tardini ai microfoni di Dazn:

“Ronaldo arrabbiato per il rigore, oggi ha dimostrato quanto ci tiene a fare gol. Non eravamo contenti per il risultato di mercoledì, oggi abbiamo ripresi i punti persi nel migliore dei modi. Serviva una partita di collettivo e questa sera l’abbiamo fatta. Piano piano stiamo raggiungendo quello che vogliamo. Mi piace l’aggressione alta che facciamo, siamo molto cresciuti. Siamo solo all’inizio, dobbiamo migliorare partita dopo partita. Dobbiamo essere questi, abbiamo la consapevolezza di essere entrati in un cammino. Dobbiamo avere sempre lo stesso spirito. McKennie grande incursore, ma bravo anche a inserirsi negli spazi. Morata non ci sorprende, era la nostra prima scelta. Quando l’Atletico ha deciso di cederlo siamo piombati su di lui”.