Inter, Pirola sempre più vicino alla Salernitana: la formula dell’operazione

Il difensore classe 2002, reduce da due stagioni in prestito in Serie B con il Monza, lascerà nuovamente i nerazzurri

Lorenzo Pirola è sempre più vicino alla Salernitana: il difensore centrale di scuola Inter, classe 2002, dopo due stagioni in Serie B con il Monza è pronto per fare il salto nella massima serie. Secondo gianlucadimarzio.com, la trattativa tra i due club sarebbe in fase di chiusura sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Il giocatore, come testimoniato da Fcinter1908, questa mattina si è regolarmente presentato ad Appiano Gentile per l'inizio degli allenamenti dell'Inter, ma il suo futuro sarà lontano da Milano: Salerno lo aspetta, affare in via di definizione.