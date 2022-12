Pirola: “Voglio impormi anche in Serie A, in futuro vedremo. Con l’Inter…”

Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito alla Salernitana, è il protagonista dell'ultima puntata di "Generazione Azzurra". Queste le parole della colonna dell'Under 21 azzurra: "Ho iniziato a giocare all'età di 6 anni, un po' come tutti i bambini, nel campetto dell'oratorio, e sono rimasto lì per 4-5 anni, poi mi sono spostato in un'altra società dilettantistica, per poi essere selezionato in Under 14 dall'Inter, dove ho fatto tutta la trafile delle giovanili e ho esordito in Prima Squadra con mister Antonio Conte. Ho avuto la fortuna di arrivare in Nazionale, partendo dall'Under 15 fino all'Under 21 e di disputare un Europeo Under 17 e un Mondiale Under 18. La maglia azzurra rappresenta il massimo, hai la possibilità di rappresentare il tuo Paese, e penso che per un'atleta non ci sia soddisfazione più grande.