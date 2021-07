Inter, Pirola torna al Monza: “Sono carico e motivato. Obiettivo promozione”

Il difensore classe 2002 indosserà ancora la maglia biancorossa: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto

Lorenzo Pirola torna al Monza: il difensore dell'Inter, già lo scorso anno in biancorosso, è stato nuovamente ceduto in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Il classe 2002, al sito ufficiale dei brianzoli, si è detto pronto a ricominciare da dove aveva lasciato: "Sono molto contento di tornare a Monza dove mi sono trovato benissimo, sono carico e motivato per riprovare a centrare quell'obiettivo che abbiamo mancato di poco due mesi fa".