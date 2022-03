Monza, Lorenzo Pirola operato d’urgenza per una torsione del testicolo

Il difensore, in prestito dall'Inter, è stato operato nella notte per una torsione del testicolo ed è già stato dimesso: la nota

Un nuovo stop per Lorenzo Pirola, dopo l'infortunio dei mesi scorsi. Come fa sapere il Monza attraverso una nota ufficiale, "il difensore biancorosso questa notte è stato operato d'urgenza presso l'Ospedale di Camposampiero (la squadra si trovava in Veneto per la gara contro il Cittadella) per una torsione del testicolo: il giocatore è già stato dimesso, sta bene ed è tornato a casa”. Pirola è in prestito al Monza proprio dall’Inter.