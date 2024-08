"Frattesi. A sprazzi si vede già il Frattesi letale negli inserimenti: infatti nella ripresa centra pure un palo.

Da rivedere — "Zielinski: Una tirata d’orecchie la merita d’ufficio per essersi perso Piccinini nell’azione che porta il Pisa sull’1-0. Oltre a questo, la partita di ieri è sembrata un passo indietro rispetto all’uscita precedente: meno idee, meno cose belle".

"Correa: Una delle teorie degli archeologi del Louvre è che alla Venere di Milo siano cadute le braccia dopo aver visto all’opera Correa nell’ennesima amichevole estiva in cui ci si sforza molto per ricordare qualcosa che sia degno di essere salvato da parte dell’argentino, ma per quanto ci si sforzi non viene in mente nulla".

"Martinez: Quando c’è da impostare con i piedi, nulla da dire. Però, considerato che Pepo di professione fa il portiere, poi bisogna pure valutarlo per le parate e nelle uscite sui calci piazzati ieri ha dimostrato di avere qualche insicurezza di troppo: infatti al 33’ della ripresa va a vuoto e per poco Touré non fa 2-0".

"Bastoni: Nella posizione quasi spallettiana di centrale che sta in mezzo ai tre e non da braccetto sinistro rende molto meno. Riportatelo a sinistra a sventagliare per i compagni, per favore.

"Arnautovic: Due considerazioni doverose sull’austriaco: da un lato era uno dei giocatori più attesi, perché visto che vuole rimanere all’Inter, dopo la passata stagione in cui non ha fatto bene, in questa dovrà fare molto di più per mettersi al riparo dal malumore dei tifosi; dall’altro gli allenamenti nelle gambe sono stati finora pochi, quindi la forma è quella che è. Al netto di tutto ciò: ieri non ha brillato".

(Tuttosport)