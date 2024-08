L'Inter non vede l'ora di riabbracciare Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro, dopo la vittoria della Copa America con l'Argentina (con tanto di gol decisivo in finale e titolo di capocannoniere), sarà l'ultimo a tornare ad Appiano Gentile. L'attesa, tuttavia, sta per finire. E Simone Inzaghi ha un motivo per sorridere: il Toro ha scelto di tagliarsi le vacanze e di rimettersi al lavoro prima del previsto.