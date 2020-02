Juve, con Sarri è già finita? Pistocchi boom: “Bloccato questo allenatore per l’anno prossimo”

Maurizio Sarri è al centro delle polemiche in casa Juventus dopo le ultime prestazioni opache della squadra bianconera. Il tecnico è infatti finito nel mirino dei tifosi dopo le due sconfitte nelle ultime tre trasferte e per la mancanza di quel gioco che lo stesso Sarri avrebbe dovuto portare. Ma arrivano importanti indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus ed è Maurizio Pistocchi a fornirle: “Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione”.