Pistocchi: “Atalanta-Juve? Valeri ha confermato di essere scarso. Tre anni fa…”

Le considerazioni del giornalista a proposito della finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri non senza polemiche

Maurizio Pistocchi, ospite di Radio Punto Nuovo, ha commentato nel dettaglio la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta. Queste le sue considerazioni: “Dal punto di vista arbitrale, la Juventus è stata fortunata contro l’Atalanta. Non è vero che la VAR non potesse intervenire in occasione del contatto tra Pessina e Rabiot, si trattava di un chiaro ed evidente errore da parte di Massa, probabilmente ingannato dall’identico colore degli scarpini dei due giocatori. Era da annullare anche il gol dell’1-0 della Juve, perché Cuadrado, pur prendendo prima la palla, interviene con il piede a martello su Gosens e avrebbe meritato l’ammonizione. Valeri ha confermato di essere scarso, era lui al VAR anche tre anni fa, in occasione del famoso Inter-Juve. Trovo assurdo che Rizzoli e Trentalange non parlino mai per dare una giustificazione ai tanti errori degli arbitri.