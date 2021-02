Moviola, Pistocchi: “Le dichiarazioni di Inzaghi? Peggio è che nessuno gli ha fatto notare…”

Il tecnico della Lazio si è lamentato dopo la sconfitta contro l'Inter della velocità con la quale l'arbitro ha assegnato il rigore ai nerazzurri.

"Non capisco come un allenatore bravo e intelligente come Simone Inzaghi possa esprimere un concetto come quello espresso sul rigore “Visto 10/12 volte è rigore, ma Fabbri (l’arbitro) l’ha dato subito e ha indirizzato la partita” Nessuno glielo ha fatto notare, e questo è anche peggio", ha commentato Maurizio Pistocchi.