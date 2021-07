Batosta Sky, Pistocchi: “Curioso di vedere se le scelte saranno sempre ‘politiche’ oppure…”

E' arrivata un'altra batosta per Sky, che non potrà trasmettere nemmeno gli highlights delle 7 partite di Serie A in esclusiva a DAZN

Marco Macca

E' arrivata un'altra batosta per Sky, che a partire da prossimo campionato di Serie A non potrà trasmettere nemmeno gli highlights delle 7 partite del campionato in esclusiva a DAZN. Maurizio Pistocchi ha commentato la notizia così:

"Sky non avrà gli highlights delle gare di serie A, ma solo delle tre partite che potrà trasmettere. Sono curioso di vedere se nei programmi serali le scelte saranno sempre “politiche”(+attenzione ai club con più abbonati) oppure se farà un prodotto più aggressivo e più social".