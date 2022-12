Pistocchi: “Caos Juve? Sotto qualcosa di grosso. Sanzioni? Mi aspetto che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Maurizio Pistocchi , giornalista, ha parlato così del caos Juventus: "La Juve è la punta dell’iceberg, sotto c’è qualcosa di molto grosso. Lo scorso anno sono stato intervistato in una trasmissione di Rai Tre e evidenziai una situazione che adesso è sotto gli occhi di tutti: le plusvalenze come metodo per alterare i bilanci, ma prima o poi si sarebbe arrivati ad un punto che avrebbe fatalmente provocato degli effetti devastanti.

Il calcio italiano deve decidere cosa fare di sé stesso. Che sanzioni aspettarsi? Dalla multa alla retrocessione in Serie B, non mi aspetto né l’una né l’altra. La revoca dello scudetto? Quello del 2018/19 sarebbe meritato sia per il comportamento sul campo sia per quello che è evidenziato dai fatti al momento, ma non credo succederà, credo ci saranno delle penalizzazioni al massimo".