Juve-Inter, Pistocchi: “Calvarese, errori inaccettabili. Chiellini imbarazzante”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi ha detto la sua sugli arbitraggi in Serie A

"Arbitri? Siamo qui da anni a ripeterci le stesse cose. Si pensava che con l’avvento della tecnologia certi errori diminuissero, invece aumentano. Il calcio ha perso, come disse Borrelli, una grande opportunità per cambiare radicalmente. Forse ci sono dinamiche irrisolvibili. Quello che mi ha rammaricato molto, oltre agli errori di Calvarese, è stato anche il comportamento di giocatori della Nazionale, come Chiellini, con un modus di proporsi anche nei confronti dell’arbitro francamente imbarazzante. Oltre che tutta una serie di applicazioni del protocollo VAR a capocchia. E’ stato utilizzato come fosse una moviola in campo. Devono fare capire Rizzoli e Trentalange (che ancora non dice una parola). Tempo fa io proposi di andare a parlare con l’AIA per avere in esclusiva e a pagamento le interviste ai direttori di gara. Peraltro con quei soldi l’AIA avrebbe risolto problematiche gestionali. Io capisco anche la complessità di un certo tipo di direzione arbitrale. La Juventus si giocava tantissimo contro l’Inter: se la Juventus non avesse vinto al Milan sarebbe bastato anche lo 0-0. Però, pur capendo le tensioni, non si possono accettare certi errori e certi comportamenti. Ho visto i grandi arbitri, gente che aveva un modo di arbitrare diverso ma con personalità precisa".