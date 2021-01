“Oggi compie 58 anni Josè Mourinho, allenatore vincente in Portogallo, Inghilterra Italia e Spagna, personaggio straordinario per intelligenza e competenza . Auguri“. Con questo tweet, il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi ha reso omaggio a Josè Mourinho, ex allenatore dell’Inter, che oggi compie 58 anni.