Pistocchi: “Cuadrado per Calvarese ‘difficilissimo da arbitrare’? Allora perché…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle dichiarazioni dell'ex fischietto che l'anno scorso ha diretto Juventus-Inter

Gianpaolo Calvarese è tornato sul disastro dell'Allianz Stadium nell'ultimo Juventus-Inter. L'ormai ex fischietto ha commentato, in una intervista concessa nelle ultime ore, l'episodio del rigore inesistente assegnato a Cuadrado per un contatto con Ivan Perisic. Calvarese ha definito Cuadrado un calciatore “difficilissimo da arbitrare”. Su Twitter è arrivata la risposta di Maurizio Pistocchi: "Ma se con il Var avrebbe potuto rivedere l’azione e evitare l’errore, come mai non è successo?".