In una lunga intervista a Libero, Maurizio Pistocchi commenta i nuovi aumenti degli abbonamenti annunciati da Dazn. Per un abbonamento standard mensile il prezzo è salito da 40,99 a 44,99 euro, nel 2021 era di 9,90 e nel 2022 era già salito a 29,99. Per l’intero anno la cifra adesso è di 399 euro. "Cifre che rappresentano la situazione limite alla quale si è arrivati in un sistema calcio in cui i ricavi complessivi della serie A sono nettamente inferiori alle uscite. Diciamo il 33% in meno. In ogni grande azienda si dovrebbe parlare di fallimento, no?".