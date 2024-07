Denzel Dumfries si avvicina al rinnovo con l'Inter, ma non mancano le pretendenti per lui. Ecco il retroscena riguardante il Manchester United svelato da La Gazzetta dello Sport: "È lui la prima scelta di Erik ten Hag, ma il suo arrivo è legato alla partenza di Aaron Wan-Bissaka, reduce da un paio di annate sottotono tra le fila dei Red Devils. Qui entra in scena Dumfries. In primis perché un paio di mesi fa era stato proposto uno scambio tra Denzel e l'inglese, accantonato dai nerazzurri".