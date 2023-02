Pistocchi: “Debiti Serie A? Alcuni club palesemente fuori dalle regole e…”

"I debiti con le banche delle squadre di Serie A? Nel calcio ci sono delle situazioni abnormi di club che hanno vissuto palesemente fuori dalle regole e fuori dalle proprie possibilità con un sistema che non ha effettuato i controlli che avrebbe dovuto effettuare. La vicenda riguardante la Juventus non sappiamo come finirà, ma possiamo ipotizzare. È una situazione imbarazzante penso anche per gli stessi membri della famiglia. Il Napoli va preso ad esempio, dentro c’è tutto. Piano piano ci sono state delle difficoltà e rimane il famoso scudetto perso con Sarri che per me il Napoli sul campo lo ha meritato più di tutti"