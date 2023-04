Pistocchi ha una domanda per il giudice sportivo: “Quante giornate prenderà Cuadrado per…”

La proposta del giornalista sportivo per una punizione esemplare dopo il pugno di Cuadrado a Handanovic

Maurizio Pistocchi ha commentato sui social l'accesissima partita tra Juventus e Inter, valevole per l'andata di semifinale di Coppa Italia. Il giornalista sportivo ha condiviso le immagini che vedono Cuadrado intento a sferrare un pugno a Samir Handanovic , nel finale di partita. Dopo gli insulti razzisti e oltraggiosi riservati a Romelu Lukaku da parte dei tifosi bianconeri, quello tra Handanovic e Cuadrado è un altro episodio chiave sul quale il giudice sportivo dovrà deliberare.

"Quante giornate prenderà Cuadrado per il pugno a Handanovic ? Tre, Cinque o Sette? Provocazioni", suggerisce Pistocchi sottolineando con severità la gravità del gesto. Le immagini non lasciano spazio a dubbi di sorta. Il finale di Juventus-Inter lascerà i soliti strascichi, ma per il bene della credibilità della giustizia sportiva tutti si auspicano pene pesanti e significative. Razzismo e violenza, fuori dagli stadi. Sempre.