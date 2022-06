Pistocchi: “Dybala inadatto al 3-5-2 per Damiani? Nel ’96 consigliai Ronaldo, ma lui…”

Maurizio Pistocchi, ex giornalista Mediaset, ha risposto con un aneddoto a Oscar Damiani, secondo cui Paulo Dybala non sarebbe adatto al 3-5-2 dell'Inter di Inzaghi: "Nel 1996, all'Appello del Martedì, consigliai di acquistare Ronaldo, che giocava nel Psv Eindhoven. Non fu d'accordo Damiani, secondo il quale Ronaldo non era una prima punta: preferiva Kluivert. Damiani oggi pensa che Dybala non possa stare nel 3-5-2. E io penso...".