Pistocchi: “Errore esonerare Inzaghi? C’è un allenatore che ha fatto sempre bene da subentrato”

Le considerazioni del noto giornalista sulla questione che tiene banco in casa nerazzurra in questo periodo

Simone Inzaghi non sembra a rischio esonero anche perché non sembrano esserci sul mercato allenatori che potrebbero garantire un cambio di rotta immediato e netto. Anche Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha parlato della questione. Questo il suo Tweet in merito: "Illustri opinionisti dicono che gli esoneri di Allegri e Inzaghi sarebbero errori, per la difficoltà a subentrare in corsa. Sono gli stessi che non hanno MAI detto o scritto di un allenatore che,da subentrato, ha sempre fatto meglio di chi ha sostituito: Ballardini".