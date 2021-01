Pistocchi: “Nel 2-1 di Keita Handanovic non ha colpe. Ecco di chi sono i 2 errori”

Numerose critiche sono piovute nei confronti di Samir Handanovic, a detta di molti il colpevole del gol del 2-0 subito dall’Inter nella gara contro la Sampdoria. Non è di questo avviso Maurizio Pistocchi, noto giornalista, che sul suo profilo Twitter ha analizzato così l’episodio: “Nell’azione di Damsgaard che porta al gol del 2:1 di Keita ci sono 2 errori: il 1^lo fa Bastoni, che si fa saltare: in quella situazione, deve fare un fallo tattico. Il 2^ lo fa Skriniar, in ritardo su Keita. In area ci sono 6 dell’Inter, Handanovic questa volta non ha colpe”.