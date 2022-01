Pistocchi: “Infortuni? San Siro campo disastroso, fossi nei dirigenti di Milan e Inter…”

La riflessione del giornalista sportivo, che imputa a San Siro un gran numero di infortuni muscolari

Maurizio Pistocchi ha evidenziato il grave problema del campo di San Siro, sul quale si sta alternando una partita dopo l'altra: "In tanti si chiedono il perché degli oltre 40 infortuni muscolari del Milan in un anno e mezzo: mi permetto di suggerire il sospetto numero 1, il disastroso campo di San Siro. Dove sabato si giocherà Inter-Venezia,e domenica Milan-Juve. Se fossi nei panni dei dirigenti chiederei di giocare da un altra parte". Il giornalista sportivo ha proseguito la sua analisi concentrandosi sulle differenze nel numero di infortunati tra Milan e Inter. "Mia personale opinione: non c’è una sola causa, ma anche la proposta di gioco - il Milan accelera di più’ e verticalizza, l’Inter muove la palla con passaggi corti - e la preparazione atletica avrà anche quella il suo peso... o no? Ultimamente si sono fatti male SanchezDzeko e Correa: tutti al flessore".