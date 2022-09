Pistocchi: “Inter e Juve, ecco quanto costerebbe esonerare Inzaghi e Allegri”

Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter, ha sottolineato un aspetto non trascurabile nelle riflessioni che Inter e Juventus potrebbero portare avanti in questi giorni. Il tema è ovviamente il futuro della panchina, considerati i recenti risultati. Si legge infatti: "L’eventuale esonero di Allegri costerebbe alla #Juventus 36 mln€ lordi mentre quello di Inzaghi costerebbe all’Inter 18 mln€ lordi. A queste cifre inoltre i club dovrebbero aggiungere il costo per gli staff e per il nuovo tecnico, più relativo staff".