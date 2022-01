Pistocchi: “Inter la più forte, è favorita. Il Napoli il pericolo maggiore”

Le parole del giornalista: "L’Inter ha proseguito con Inzaghi il lavoro tecnico iniziato due anni fa con Antonio Conte"

Intervenuto ai microfoni di Agimeg, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “L’Inter ha proseguito con Inzaghi il lavoro tecnico iniziato due anni fa con Antonio Conte. I nerazzurri sono riusciti a sostituire nella maniera migliore le partenze di Lukaku e Hakimi, è la squadra più forte e sono favoriti allo scudetto. Hanno quattro punti di vantaggio sulle seconde (Milan e Napoli ndr) ma deve ancora recuperare la gara contro il Bologna, per cui potrebbe virtualmente trovarsi a +7 sulle inseguitrici. L’antagonista più accreditata al titolo secondo me è il Napoli, ancor più del Milan: Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, ha dato identità e coraggio alla squadra. Gli azzurri hanno perso un po’ di terreno in classifica a causa dell’infortunio di Osimhen, ma ora sono nuovamente lanciati e rappresenteranno il pericolo maggiore per le ambizioni dell’Inter”