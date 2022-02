Pistocchi: “Juve? Due rigori per l’Empoli. Valeri era al Var anche con l’Inter nel 2018”

Secondo il giornalista, durante Empoli-Juventus sarebbero addirittura due i penalty non assegnati ai toscani

Qualche polemica nel match tra Empoli e Juventus, con i toscani che nel primo tempo hanno chiesto un calcio di rigore per un'evidente spinta di Rabiot su Zurkowski nell'area di rigore bianconera. Ma, secondo Maurizio Pistocchi, non c'è solo quest'episodio che è sfuggito ad arbitri e VAR: "I falli da rigore in Empoli-Juve sono due: 19’1^T Rabiot su Zurkowski e 29’2^T De Ligt su La Mantia. Ma né Maresca, né l’addetto al Var Valeri (si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente".