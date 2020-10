Pistocchi: “Genoa-Inter, mani di Ghiglione su cross di Perisic. Chiaro errore, perché il VAR…”

“In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic (braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da dietro di Foulon su Lozano. Perché in entrambi i casi, due chiari ed evidenti errori, il VAR non ha mai chiamato l’arbitro alla onfield review?“. Questo l’interrogativo del noto giornalista Maurizio Pistocchi, che su Twitter ha giudicato i due episodi. Ai nerazzurri manca dunque un rigore nettissimo, in aggiunta al contatto dubbio tra Goldaniga e Lukaku, giudicato regolare dal direttore di gara.