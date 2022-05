Pistocchi: “Milan, festeggiamenti totalmente errati. Insulti e termini deplorevoli”

Il pensiero del giornalista a proposito di quanto accaduto nell’ambiente rossonero dopo la vittoria dello scudetto

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi , giornalista: "Il calcio italiano può centrare un obiettivo importante. La Conference è pur sempre una manifestazione europea e può definire questa prima stagione di Mourinho alla Roma. Ha subìto critiche eccessive quest'anno, alla fine il suo lavoro si sta vedendo e sta venendo fuori. Contro il Feyenoord sarà una grande partita. Se ti prende di infilata, ti fa malissimo. Il problema del calcio italiano è il bacino dei talenti a disposizione. Facciamo fatica a crearne di nostri. Il 65% dei calciatori in Italia provengono da federazioni straniere.

Dobbiamo tornare capaci di creare talenti italiani. I diritti tv della Premier valgono 6miliardi di euro. Quelli della Serie A faticano ad arrivare a 900 milioni. Lo spettacolo, tanto vituperato da Allegri, è parte fondamentale della vendita del prodotto calcio italiano. Spettacolo composto dalla qualità delle squadre e di tutto il contorno, comprese le strutture. Ecco: i tesserati del Milan hanno festeggiato in maniera totalmente errata, secondo l'etica del calcio. Insulti alle madri degli avversari, termini deplorevoli. La qualità del prodotto dipende anche queste cose e se succedono cose come queste, non possiamo lamentarci se il nostro calcio da un'idea di arretratezza. Il nostro è un calcio poi lentissimo".