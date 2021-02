Pistocchi: “La rosa del Napoli è seconda solo a quella della Juventus”

Maurizio Pistocchi, a Radio Marte, ha espresso il suo parere in merito alla lotta Champions, evidenziando la qualità del Napoli

"La lotta per la Champions League è molto complicata. Il range di pochi punti fa pensare che ci sarà una lotta fino all'ultimo. Quando Gattuso avrà a disposizione tutti farà delle scelte, così come penso che abbia già fatto scelte per il suo futuro. La rosa deve lottare per la Champions perché è seconda solo a quella della Juventus".