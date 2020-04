Pistocchi: “Come si può pensare di ricominciare? A Gravina vorrei chiedere…”

Maurizio Pistocchi a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul futuro del campionato di Serie A.

“Il tema della discussione è ripresa sì, ripresa no. Vorrei chiedere a Gravina questo: non è il caso di cambiare formula del campionato? Si fanno tante chiacchiere, ma il problema è che non possiamo prevedere il futuro. Alcuni numeri dicono che i contagi sono ancora alti, da altre parti no. Come si può pensare di ricominciare? Questo Paese va verso un problema enorme, se non interverremo in maniera deciso sul tema regole e con sovvenzioni”.

Si aspettava qualcosa di diverso nella gestione del momento?

“In questo Paese il calcio è sempre stato gestito come un ammortizzatore sociale. Se ne sono fregati tutti della gestione dissennata del calcio italiano, che ha milioni di debiti. Ci sono altri casi Parma in giro per il Paese. La prima responsabilità è politica, è stato permesso di fare quello che non è concesso a nessun’altro. Chi ci governa dovrebbe pensare al movimento e al suo sviluppo. Oggi c’è il pensiero fisso dell’esigenza di finire il campionato. Ma non importa nulla, i problemi ora sono altri. Serve una strategia per il futuro, serve una formula diversa, con fine del campionato entro fine anno e ripresa della nuova stagione ad inizio 2021”.