Pistocchi: “Sarri all’Inter con la nuova proprietà? Ecco quello che mi risulta”

Intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", programma sulle frequenze di Radio Amore Campania, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha risposto così alla domanda su un possibile approdo all'Inter di Maurizio Sarri con una nuova proprietà al comando: "Sarri all'Inter con la nuova proprietà? Da quello che mi risulta le possibilità sono zero. Le uniche squadre dove lui andrebbe in Italia, sono Milan e Inter, ma ho saputo che vuole tornare ad allenare in Inghilterra. Sono queste le notizie che mi arrivano".