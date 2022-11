Pistocchi: “Tomori-Ikoné rigore netto: non esiste dire che poi tocca la palla”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così degli episodi arbitrali di Milan-Fiorentina: "La Fiorentina è stata sicuramente penalizzata da episodi incomprensibili, soprattutto in Era Var. La viola non è scesa in campo con la testa giusta, questo è l' unico errore che persiste anche da da inizio anno. Per larghi tratti si è visto un ottimo calcio, poi è stata penalizzata da episodi. La più clamorosa è quella del rigore.