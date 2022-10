Pizarro: “Primo incontro con Spalletti? Stava prendendo a capocciate un muro. Ricordo…”

«Tornavo a Udine dal Cile, dove stavo in prestito, ed ero pure infortunato. Mi presento al campo e lui stava prendendo a capocciate un muro. Si era fatto male Alberto, giocatore fondamentale per quella Udinese, che doveva salvarsi. Luciano era disperato».

«Ho scoperto un uomo vero e un grande allenatore, che mi ha sempre voluto con sé. Anche in Russia. Con tutto l’affetto, in Russia no».

«Pregi: uomo generoso, onesto, leale, parla in faccia. Difetto: a volte sbrocca senza motivo».

«Anni meravigliosi, la squadra giocava un calcio fantastico. Uno scudetto perso in Toscana: Empoli, Livorno...».

Che altro “sbrocco” ricorda?

«Una volta, in pullman, stavamo andando allo stadio e a piazzale Clodio trovavamo sempre un tizio affacciato in balcone, che esibiva un grande bandierone della Lazio, e non faceva altro che insultarci. Luciano fece fare inversione al pullman e tornò indietro verso quel balcone».