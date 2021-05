Pizarro: “Spalletti? Non mi ha chiamato, ma andrei al Napoli con lui. Mou…”

Le parole dell'ex centrocampista cileno a proposito del possibile approdo all'ombra del Vesuvio col tecnico toscano

Lunga intervista concessa dall'ex Inter e Roma David Pizarro ai microfoni de Il Messaggero. L'ex centrocampista ha commentato le voci su un possibile approdo al Napoli nello staff di Spalletti: "Ancora non mi ha chiamato per entrare a far parte del suo staff al Napoli, ma certo che ci andrei. Sto facendo il corso di allenatore, quindi sarebbe un’esperienza formativa. Luciano, poco tempo fa, ha invitato tutti i partecipanti al corso a casa sua. Una tenuta bellissima, abbiamo mangiato bene, ma non mi ha chiesto nulla. Con Spalletti ho passato quattro anni a Udine, tre a Roma. Il suo modo di preparare le partite resta unico. In campo succedeva quello che ci trasmetteva in settimana".