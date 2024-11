Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Arsenal: "Una buonissima impressione. Una volta di più ha dimostrato quanto è solida. Una bella partita, simile a una finale, dove non ci sono tante occasioni, si gioca sui dettagli. Ha retto rischiando pochissimo. Ha dato un'altra dimostrazione di forza. Magari non è stata bella tecnicamente come Real-Milan, ma ha altri contenuti, come fase difensiva e voglia di ottenere tutti insieme il risultato.