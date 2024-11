Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha criticato la prestazione dell'Inter contro l'Arsenal: "Non mi è piaciuta, l'ho trovata anonima contro un'Arsenal davvero modesto. L'Inter ha fatto una partita brutta, parzialmente fortunata per il rigore conquistato, il centrocampo è andato molto male, così come l'attacco. Molto bene la difesa. Si è portata troppo l'Arsenal in area. Mancavano cinque titolari, ma è stata anonima".