Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi ha parlato anche della gara di domani tra Roma-Inter . L'ex giocatore ha inoltre elogiato la squadra nerazzurra per il percorso in campionato: "“La differenza la fanno la consapevolezza e la serenità. La stagione europea dello scorso anno ha creato un salto importante. Aver giocato allo stesso livello del City hanno trovato slancio per ripartire alla grande. Nel 2024 sei vittorie su sei partite; domenica scorsa contro la Juve sereni, consapevoli. Ho visto una squadra veramente incredibile, per forza e serenità”.

"Il vero banco di prova per la Roma di De Rossi. Tre vittorie, ok, ma le avversarie erano alla portata. L’Inter è la grande prova d’esame e potrebbe dare il vero senso del livello di questa Roma. Per capire se la mano di De Rossi possa essere importante anche per un prosieguo in futuro. I giocatori sembrano completamente rinati; sono felici nel giocare. De Rossi è romano e romanista e i giocatori sono di ottimo livello: lui ha saputo toccare le giuste corde motivazionali”.